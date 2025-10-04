Pertamina Patra Niaga Sediakan Pertamax Turbo di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Patra Niaga menghadirkan Pertamax Turbo di SPBU Modular yang terletak di area sirkuit Mandalika untuk mendukung perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

SPBU Modular ini berfungsi khusus melayani kendaraan operasional resmi seperti Safety Car, marshall, dan medical rescue agar performa kendaraan tetap terjaga dengan bahan bakar beroktan tinggi.

“Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan Pertamax Turbo di SPBU Pertamina Kuta Mandalika dengan pasokan sebanyak 12 KL. Sedangkan sebanyak 9 KL disiapkan di SPBU Modular, sehingga kebutuhan energi selama ajang ini terjamin,” ujar Roberth MV Dumatubun, Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

Roberth menambahkan kehadiran Pertamax Turbo tidak hanya mendukung operasional penyelenggaraan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap kelas dunia sekaligus menunjukkan kualitas BBM yang dimiliki Pertamina sudah diakui dan sesuai standar Internasional.

“Kehadiran Pertamax Turbo di Pertamina Mandalika International Circuit membuktikan kesiapan infrastruktur energi Indonesia untuk mendukung event berskala global," tutur Roberth.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk kelancaran perhelatan internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia Tahun 2025, sebagai bagian dari dukungan menyukseskan ajang sport tourism dunia yang menghadirkan wisatawan dari berbagai negara," imbuh Roberth.

Atas dukungan energi tersebut, Pertamina Patra Niaga mendapatkan apresiasi dari salah satu Safety Car Driver MotoGP, Cardido, yang menyampaikan kesan terhadap penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, khususnya di Mandalika yang didukung penuh oleh Pertamina.

“Bagi kami, bahan bakar berkualitas sangat penting karena Safety Car membutuhkan tenaga maksimal di setiap momen, terutama saat prosedur start atau mengikuti laju pembalap. Pertamax Turbo dari Pertamina memberikan performa yang sangat baik sekaligus menjaga kondisi mesin tetap prima. Saya ingin selalu menggunakan Pertamina di setiap balapan dan itu pengalaman yang luar biasa bagi saya,” ungkap Cardido.