Pertamina Patra Niaga Siagakan Tambahan Pasokan BBM di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Pertamina Grand Prix of Indonesia kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3- 5 Oktober 2025.Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Patra Niaga menyiapkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendukung mobilitas masyarakat, wisatawan, dan logistik selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Mandalika.

Pada event internasional ini diperkirakan akan terjadi kenaikan signifikan mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang memasuki wilayah Lombok.

Untuk menjaga kelancaran suplai, Pertamina Patra Niaga menyiapkan build-up stok di SPBU sekitar NTB.

Penambahan ini dilakukan melalui Integrated Terminal Ampenan yang menambah jam layanan distribusi dua jam lebih awal, serta menyiapkan mobil tangki spot charter agar pasokan BBM tetap terjaga meski terjadi lonjakan konsumsi.

Konsumsi BBM diperkirakan meningkat, untuk gasoline naik 1.739 KL per hari dari rata-rata normal harian 1.578 KL per hari, serta untuk gasoil naik 596 KL per hari dari rata-rata normal harian 560 KL per hari.

Dengan antisipasi ini, Pertamina Patra Niaga memastikan mobilitas masyarakat maupun wisatawan dapat berlangsung lancar.

“Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan pasokan tambahan di SPBU dan penguatan armada distribusi untuk menjaga kelancaran mobilitas khususnya transportasi darat,” ujar Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

"Langkah antisipatif ini termasuk penambahan jam operasional di Terminal BBM Ampenan serta penyediaan mobil tangki spot charter, agar seluruh kebutuhan energi selama ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun ini dapat terpenuhi dengan baik," imbuhnya.

