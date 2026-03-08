Pertamina Patra Niaga Siapkan 100 Motor Untuk Pengemudi Ojol

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM), sebagai apresiasi kepada mitra pengemudi ojek online yang menggunakan BBM Pertamina dan aplikasi MyPertamina dalam aktivitas sehari-hari.

Mitra pengemudi berkesempatan memenangkan total 100 unit sepeda motor dan berbagai hadiah menarik yang disiapkan bagi para mitra pengemudi ojek online.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan para pengemudi ojek online merupakan sosok pahlawan jalanan yang setiap hari bekerja keras melayani masyarakat.

Dengan mobilitas yang tinggi, mereka tetap beraktivitas dalam berbagai kondisi, panas maupun hujan, mengantar penumpang, makanan, hingga paket.

“Program BOOM ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi Pertamina Patra Niaga kepada para mitra pengemudi ojek online yang selama ini menjadi pelanggan setia Pertamina dari Sabang sampai Merauke. Melalui program ini kami ingin memberikan kesempatan kepada para mitra untuk memperoleh keberkahan melalui undian 100 unit sepeda motor,” ujar Mars Ega dalam rangkaian kegiatan 'Yuk Singgah di Serambi MyPertamina' di The Ellipse, Summarecon Mall Bekasi 2, Sabtu (7/3).

Dalam kesempatan yang sama, Lutfi, mitra pengemudi ojek online dari platform Maxim turut membagikan pengalamannya menggunakan aplikasi MyPertamina serta pandangannya terhadap program BOOM.

“Kami bersyukur karena ada kesempatan untuk mendapatkan motor baru di luar aktivitas kami mencari nafkah sehari-hari. Saya sendiri sudah menggunakan aplikasi MyPertamina sekitar satu tahun, dan ternyata sangat praktis, terutama saat mengisi BBM karena tidak perlu antre panjang di pembayaran tunai. Dengan program ini ke depan saya akan lebih sering pakai MyPertamina,” tutur Lutfi.

Program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) berlangsung secara nasional mulai 1 Februari hingga 31 Oktober 2026 dengan hadiah 100 unit sepeda motor yang dibagikan dalam tiga periode pengundian.