Pertamina Patra Niaga Siapkan 34 Titik Serambi MyPertamina Selama Libur Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan 34 titik layanan gratis Serambi MyPertamina yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat singgah dan istirahat sementara bagi masyarakat yang melakukan perjalanan darat, laut, maupun udara selama periode Nataru.

Dari total tersebut, lima titik Serambi MyPertamina full service beroperasi di SPBU Pertamina yang berada di rest area jalur tol utama.

Lokasi tersebut antara lain Rest Area KM 43A Tol Jakarta–Merak, Rest Area KM 57A Tol Jakarta–Karawang, Rest Area KM 379A Tol Pemalang–Batang, Rest Area KM 260B Tol Pejagan–Pemalang, serta Rest Area KM 66A Tol Pandaan–Malang.

Pada titik-titik full service ini, masyarakat bisa menikmati berbagai fasilitas penunjang kenyamanan perjalanan, seperti layanan kesehatan, nursery room, musala, barbershop, nail art, area santai, kursi pijat, kids corner, game console, hingga sajian makanan dan minuman ringan. Seluruh fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat.

Kehadiran Serambi MyPertamina turut dirasakan manfaatnya oleh para pemudik.

Selain di jalur tol, 29 titik Serambi MyPertamina Mini/Compact juga hadir di sejumlah bandara utama, di antaranya Bandara Kualanamu Medan, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Yogyakarta International Airport (YIA), Juanda Surabaya, I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Sultan Hasanuddin Makassar, Sam Ratulangi Manado, hingga Bandara Domine Eduard Osok Sorong.

Layanan Serambi MyPertamina juga tersedia di pelabuhan strategis, seperti Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Pelabuhan Semayang Balikpapan, serta di beberapa lokasi wisata yang menjadi tujuan perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun.