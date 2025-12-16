Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan Operasi Pasar LPG 3 Kg Untuk Warga Aceh

jpnn.com, BANDA ACEH - Pemerintah Daerah bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menghadirkan operasi pasar LPG 3 Kg di sejumlah wilayah Provinsi Aceh untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan energi pascabencana.

Operasi pasar LPG 3 Kg di Provinsi Aceh dilaksanakan selama periode 6-15 Desember 2025, dengan total penyaluran mencapai 14.560 tabung LPG 3 Kg.

Penyaluran tersebut tersebar di Kota Banda Aceh sebanyak 7.200 tabung dan Kabupaten Aceh Besar sebanyak 7.360 tabung, yang dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketersediaan LPG 3 Kg agar tetap dapat diakses masyarakat dengan harga sesuai ketentuan, khususnya di wilayah yang terdampak bencana alam.

“Kami mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan operasi pasar LPG 3 Kg ini. Langkah ini sangat membantu masyarakat Banda Aceh pascabencana, terutama untuk memastikan kebutuhan LPG rumah tangga tetap terpenuhi,” ujar Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menegaskan komitmen Pertamina dalam mendukung pemulihan pascabencana di Aceh.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen mendukung pemulihan pascabencana di Aceh melalui berbagai langkah, salah satunya dengan pelaksanaan operasi pasar LPG 3 Kg. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran LPG bersubsidi dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” jelas Fahrougi.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli LPG 3 Kg sesuai kebutuhan.(chi/jpnn)