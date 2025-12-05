Pertamina Patra Niaga Sumbagut Salurkan Bantuan Kepada 400 Operator SPBU di Medan

jpnn.com, MEDAN - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyalurkan bantuan makanan tambahan kepada 400 operator SPBU yang bertugas di berbagai titik di Kota Medan, Sumatera Utara.

Langkah ini menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap para operator, sebagai garda terdepan yang terus bekerja menjaga kelancaran layanan energi di tengah situasi bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Bantuan Pertamina Peduli diberikan kepada operator dari 60 SPBU, yang tetap beroperasi penuh selama 24 jam di masa tanggap darurat, sampai 10 Desember 2025.

Pertamina menilai para operator memiliki peran vital dalam memastikan suplai BBM tetap tersedia bagi masyarakat, terutama saat akses dan mobilitas warga terganggu akibat genangan air di sejumlah kawasan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan langkah ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh operator yang tak kenal lelah dalam bertugas.

Dia berharap, hadirnya dukungan sampai dengan ini semakin menambah semangat para operator untuk terus melayani masyarakat.

“Kepada seluruh operator, tetap semangat dalam bekerja, jaga kesehatan. Sebagai garda terdepan pelayanan konsumen, mereka merupakan bagian penting dari Pertamina untuk menjaga suplai energi tetap tersedia di masyarakat dengan situasi kondisi yang tidak mudah saat ini. Pertamina senantiasa membersamai dan sangat menghargai kerja keras rekan-rekan operator. Terima kasih,” ungkap Fahrougi.(chi/jpnn)