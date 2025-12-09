Pertamina Patra Niaga Sumbagut Tambah Posko Bantuan di Medan & Banda Aceh

jpnn.com, MEDAN - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menambah posko bantuan melalui Posko Hub Pertamina Peduli di Kantor Region Medan dan Kantor Cabang Banda Aceh, sebagai pusat koordinasi dan transit bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.

Sebelumnya Pertamina telah memiliki Posko bantuan dan relawan di Lhoksumawe Pertamina Arun Gas (PAG) untuk penyaluran wilayah terdampak Aceh, Pangkalan Brandan untuk penyaluran di Sumatera Utara, dan Kantor Cabang Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk penyaluran di Sumatera Barat.

Posko hub Pertamina Peduli Medan dan Aceh didirikan untuk pengumpulan seluruh bantuan yang dihimpun dari Pertamina Group maupun lembaga eksternal dapat segera disalurkan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Melalui tambahan dua Posko Hub ini, proses penyaluran bantuan dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengadaan barang kebutuhan darurat, penerimaan bantuan dari berbagai pihak, hingga penyortiran dan distribusi ke titik-titik terdampak.

Koordinasi dilakukan secara intensif dengan posko penyaluran di lapangan serta lembaga kemanusiaan agar seluruh bantuan yang masuk dapat dimobilisasi tanpa hambatan.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Sunardi, menyampaikan aktivasi Posko Hub ini merupakan langkah operasional untuk mempercepat arus bantuan dari Pertamina Group.

“Fokus kami adalah memastikan bantuan yang telah terkumpul segera bergerak ke wilayah-wilayah terdampak. Dengan Posko Hub di Medan dan Banda Aceh, proses ini menjadi lebih terkonsolidasi dan efisien,” ujar Sunardi.

Untuk memastikan kebutuhan logistik dapat ditangani dengan cepat, Pertamina menyediakan hotline koordinasi yang dapat diakses instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan, maupun pihak lain yang membutuhkan dukungan: