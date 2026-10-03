Pertamina Patra Niaga Terus Dorong Pemulihan PascaBanjir Bandang di Kabupaten Solok

jpnn.com, SOLOK - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus mendorong upaya pemulihan pascabanjir bandang galodo, setelah sebelumnya menyalurkan bantuan setelah terjadinya banjir bandang di Kabupaten Solok pada akhir bulan lalu.

Segala upaya yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Masa tanggap darurat bencana banjir bandang "galodo" di Kabupaten Solok, ditetapkan selama 14 hari terhitung mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan dan Distribusi Energi

Pemerintah setempat masih mengevaluasi kemungkinan memperpanjang status tersebut.

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut kembali menyalurkan bantuan untuk diberikan kepada masyarakat terdampak dan juga Tim Satuan Tugas (Satgas) yang mendukung penanganan penanggulangan bencana (2/10).

Mulai dari paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak, paket sembako hingga kebutuhan extra fooding untuk Tim Satgas.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengapresiasi atas support yang telah diberikan Pertamina kepada masyarakat Kabupaten Solok.

Fahrougi Andriani Sumampouw selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Sumbagut Pertamina Patra Niaga menegaskan Pertamina tidak hanya berfokus pada distribusi energi, tetapi juga menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada masyarakat.