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Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas Sopir Mobil Tangki 'Nakal'

Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas Sopir Mobil Tangki 'Nakal'
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PT Pertamina Patra Niaga memastikan layanan penyaluran BBM di seluruh SPBU wilayah Medan dan sekitarnya kembali beroperasi normal. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Salah satunya dengan memberikan tindakan tegas kepada sopir mobil tangki, yang terbukti melakukan pelanggaran.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan, keselamatan dan kualitas layanan distribusi BBM.

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"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi BBM. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," ujar Kitty.

Pertamina Patra Niaga juga memastikan langkah tersebut tidak mengganggu operasional.

Kitty menambahkan saat ini, distribusi BBM ke SPBU di wilayah Medan telah berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman.(chi/jpnn)

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Saat ini, distribusi BBM ke SPBU di wilayah Medan telah berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

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