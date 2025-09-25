Pertamina Patra Salurkan BBM ke Distrik Kanggime & Balingga di Papua Pegunungan
jpnn.com, PAPUA PEGUNUNGAN - Pertamina Patra Niaga mengumumkan bahwa pesawat pengangkut bahan bakar minyak (BBM) mendarat di Bandara Karubaga, Papua Pegunungan.
Seluruh BBM itu akan distribusikan melalui truk ke sejumlah daerah di Papua. 5 ribu liter Solar diangkut menggunakan mobil menuju Distrik Kanggime, Tolikara dan 10 ribu liter Pertalite diantarkan untuk melayani masyarakat di Distrik Balingga, Lanny Jaya.
Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan pada September ini, lembaga penyalur Pertamina sudah bisa melayani masyarakat di Distrik Kanggime dan Distrik Balingga.
"Hadirnya energi di dua distrik di Papua Pegunungan ini merupakan upaya luar biasa Pertamina Patra Niaga bersama seluruh pihak mulai dari BPH Migas, Pemerintah Daerah, pemilik lembaga penyalur hingga masyarakat sebagai konsumen yang kami layani," kata Awan Raharjo.
Perjalanan energi menuju Distrik Kanggime dan Distrik Balingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mereka membutuhkan setidaknya 2 moda transportasi.
BBM terbang menggunakan pesawat angkut selama sekitar 45 menit dari Timika, lalu melanjutkan perjalannya selama 2-3 jam sampai tiba di lembaga penyalur.
Semua dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang sering berubah-ubah di daerah Papua Pegunungan.
Saat ini lembaga penyalur 86.990.03 di Distrik Kanggime dan lembaga penyalur 86.995.32 di Distrik Balingga menjadi tulang punggung untuk menjalankan roda transportasi sekaligus ekonomi di daerah tersebut.
Pertamina Patra Niaga mengumumkan bahwa pesawat pengangkut bahan bakar minyak (BBM) mendarat di Bandara Karubaga, Papua Pegunungan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Patra Niaga Ajak Konsumen Pastikan Kebenaran Informasi, Jangan Termakan Hoaks!
- Pertamina Jaga Energi di Papua Pegunungan, BBM Hadir di Distrik Kanggime dan Balingga
- Jaga Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Disebut Jadi Powerhouse Ekonomi
- Viral Stok Kosong di SPBU Rancabungur, Pertamina Patra Niaga Angkat Bicara
- Dorong Implementasi Energi Hijau, Pertamina Patra Niaga Hadir di Green Energy Summit 2025
- Pertamina Patra Niaga Pastikan Kargo Base Fuel Tiba di Jakarta Hari Ini