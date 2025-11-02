Pertamina Peduli Gerak Cepat Bagi Bantuan ke Lokasi Banjir Bandang & Longsor di Sukabumi

jpnn.com, SUKABUMI - Tim Pertamina Peduli, aksi tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak di lokasi banjir bandang dan longsor di Sukabumi.

Bantuan dari Pertamina Peduli secara simbolis disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi pada Jumat, 31 Oktober 2025.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina Peduli merupakan upaya Pertamina untuk membantu dalam pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak bencana.

Bentuk dukungan ini diharapkan juga mendukung pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan.

“Pertamina bergerak cepat hadir di lokasi terdampak di Sukabumi. Sejumlah pekerja Pertamina dan petugas SPBU Pertamina juga datang ke rumah warga. Kami berharap dukungan Pertamina Peduli bisa menjadi semangat bagi masyarakat terdampak,” jelas Fadjar.

Pada kegiatan ini, Pertamina menyerahkan sejumlah peralatan antara lain alat kebersihan, alat kebersihan diri, alas tidur dan selimut, serta sembako dan produk makanan dan minuman.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ini dapat membantu kami untuk kami manfaatkan di kondisi saat ini,” ucap Sapta, pria berusia 65 tahun ini merupakan salah satu warga di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Cisolok dan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, berdampak pada 18 desa di 2 kecamatan.