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Pertamina-Pemprov Sulsel Bersinergi, Antrean BBM di SPBU Makassar Mulai Melandai

Pertamina-Pemprov Sulsel Bersinergi, Antrean BBM di SPBU Makassar Mulai Melandai
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VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengungkapkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar mulai melandai. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengungkapkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar secara bertahap mulai melandai.

Perkembangan itu sejalan dengan berbagai upaya optimalisasi pasokan dan pelayanan BBM yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pasokan dan pelayanan, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat,” ujar Kitty.

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Salah satu bentuk kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemberlakuan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM di SPBU.

Pengaturan tersebut dilakukan untuk membantu mengatur antrean kendaraan dan mendukung kelancaran pelayanan masyarakat di lapangan.

Di sisi operasional, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pasokan melalui distribusi mobil tangki yang beroperasi selama 24 jam.

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Selain itu, sebanyak 25 SPBU di Makassar dioperasikan selama 24 jam untuk memberikan akses pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Optimalisasi pelayanan juga dilakukan melalui penambahan nozzle BBM subsidi dan operator di sejumlah SPBU.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengungkapkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar mulai melandai.

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