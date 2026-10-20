Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM di Bali, Menteri Bahlil: Stok Aman 15 Hari

jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat ketahanan pasokan dan mempercepat distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali, serta berbagai wilayah di Indonesia melalui penguatan pasokan, armada, optimalisasi infrastruktur distribusi, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Upaya tersebut mendukung lancarnya penyaluran BBM ke SPBU dan terurainya antrean masyarakat.

Capaian tersebut disampaikan dalam kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Fuel Terminal Sanggaran, Bali, Senin (19/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kondisi pasokan BBM di Bali telah menunjukkan pemulihan signifikan.

"Alhamdulillah, puji Tuhan, untuk di Bali sudah bisa teratasi. Tadi saya minta Pertamina untuk menaikkan status yang tadinya sebelas hari menjadi 15 hari, dan sore ini sudah tercapai. Jadi stok di Bali aman 15 hari," ujar Bahlil.

Untuk mempercepat pemulihan, Pertamina meningkatkan jumlah kapal pengangkut BBM dari Jawa menuju Bali, dari sebelumnya tiga menjadi tujuh kapal.

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Langkah ini didukung optimalisasi operasional Fuel Terminal Manggis dan Fuel Terminal Sanggaran guna memperkuat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Bali.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan kelancaran pasokan dan distribusi energi menjadi prioritas perusahaan, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.