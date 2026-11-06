Pertamina Perkuat Dukungan bagi Pembalap Muda Indonesia Lewat Mandalika Racing Series

jpnn.com, LOMBOK - Putaran final Pertamina Mandalika Racing Series (MRS) 2026 resmi dimulai di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ajang balap motor nasional ini kembali menjadi wadah bagi para pembalap Indonesia untuk mengasah kemampuan, meningkatkan pengalaman bertanding, sekaligus menunjukkan performa terbaik menjelang penutupan musim kompetisi 2026.

Memasuki putaran keempat penyelenggaraannya, Pertamina Mandalika Racing Series terus menjadi bagian dari upaya pengembangan ekosistem balap motor nasional.

Melalui kompetisi yang diselenggarakan secara konsisten, para pembalap mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan teknis, membangun mental kompetitif, serta mempersiapkan diri menghadapi jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan dukungan Pertamina terhadap Mandalika Racing Series merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendorong pengembangan talenta muda Indonesia melalui olahraga otomotif.

“Pertamina melihat Mandalika Racing Series sebagai ruang pembinaan yang penting bagi pembalap muda Indonesia," kata Baron.

Melalui kompetisi yang berkelanjutan, lanjut Baron, para pembalap memiliki kesempatan untuk terus mengasah kemampuan, mengevaluasi hasil, dan meningkatkan performa dari satu seri ke seri berikutnya.

Menurut Baron, pembinaan pembalap tidak hanya membutuhkan fasilitas dan kemampuan teknis, tetapi juga kesempatan bertanding secara konsisten dalam kompetisi yang menerapkan aturan serta sirkuit berstandar internasional.