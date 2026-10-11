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Pertamina Perkuat Ekosistem MyPertamina di MotoGP Indonesia 2026

Pertamina Perkuat Ekosistem MyPertamina di MotoGP Indonesia 2026
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PT Pertamina Patra Niaga memperkuat ekosistem MyPertamina melalui berbagai program interaktif dalam MotoGP Mandalika 2026. Foto: Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat ekosistem MyPertamina melalui berbagai program interaktif dalam MotoGP Mandalika 2026 di Sirkut Pertamina Mandalika International, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Berbagai aktivasi mengintegrasikan pengalaman brand, transaksi produk, program loyalitas, hingga promosi UMKM binaan Pertamina.

VP Marketing & Brand Management PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan MotoGP Indonesia 2026 menjadi momentum untuk menghubungkan brand, produk, dan konsumen melalui pengalaman yang terintegrasi.

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“Kami ingin konsumen tidak hanya melihat brand dan produk Pertamina, tetapi juga merasakan pengalaman, berinteraksi, melakukan transaksi, dan memperoleh manfaat melalui ekosistem MyPertamina. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat memperkuat engagement sekaligus membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang,” ujar Heppy.

Melalui MyPertamina Your Journey Partner, konsumen dapat menikmati berbagai program, mulai dari transaksi Pertamax Turbo, pengumpulan dan penukaran poin dengan merchandise, racing games, hingga berbagai penawaran melalui Promo & Loyalty Map yang menghubungkan pengguna dengan mitra di bandara, kawasan Mandalika, hingga Mataram.

Pengalaman di sirkuit juga diperkuat melalui MyPertamina Experience Zone yang menghadirkan booth interaktif dan berbagai aktivitas engagement.

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Atmosfer Pertamina Grand Prix of Indonesia turut dihadirkan lebih dekat kepada masyarakat melalui SPBU tematik dan program Fuel The Moment.

Sementara itu, kehadiran UMKM binaan Pertamina di MyPertamina Lounge memberikan kesempatan bagi produk lokal untuk dikenal lebih luas oleh pengunjung ajang internasional tersebut.

PT Pertamina Patra Niaga memperkuat ekosistem MyPertamina melalui berbagai program interaktif dalam MotoGP Mandalika 2026.

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