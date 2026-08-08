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Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026
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PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi dengan para mitra kerja melalui penyelenggaraan Supplier Relationship Management (SRM) Summit 2026 di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta Kamis (6/8). Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi dengan para mitra kerja melalui penyelenggaraan Supplier Relationship Management (SRM) Summit 2026 di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta Kamis (6/8).

Mengusung tema "Fostering Collaboration for Sustainable Growth and Operational Excellence", kegiatan itu menjadi wadah untuk mempererat sinergi antara Pertamina, mitra kerja, dan pemangku kepentingan dalam membangun rantai pasok yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza mengatakan perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi bersama.

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Menurutnya, dinamika industri energi, perubahan rantai pasok global, hingga tantangan pemenuhan kebutuhan energi nasional menuntut seluruh ekosistem Pertamina untuk terus beradaptasi.

"Karena itu ada tiga hal yang harus terus diperkuat, yaitu budaya keselamatan, orkestrasi kolaborasi yang semakin baik, serta kemauan untuk terus berubah dan melakukan perbaikan agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan," ujarnya.

Senada, Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto menegaskan keberhasilan operasional Pertamina tidak dapat dilepaskan dari dukungan para mitra kerja.

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Di tengah tantangan geopolitik global dan disrupsi rantai pasok, kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Dia menekankan bahwa Operational Excellence tidak hanya berbicara mengenai efisiensi dan ketepatan waktu, tetapi juga penerapan Health, Safety, Security and Environment (HSSE) sebagai budaya bersama.

PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi dengan para mitra kerja melalui penyelenggaraan Supplier Relationship Management (SRM) Summit 2026.

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