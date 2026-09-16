Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Lewat Integrasi Portofolio dan Infrastruktur LNG

jpnn.com, BANGKOK - PT Pertamina (Persero) memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui pengelolaan portofolio LNG yang semakin fleksibel dan terintegrasi dengan mengombinasikan sumber pasokan domestik dan global serta didukung infrastruktur LNG dan gas di berbagai wilayah Indonesia.

Strategi tersebut menjadi salah satu fokus yang dibawa Pertamina dalam Gastech 2026 di Bangkok, Tailan.

Kehadiran Pertamina dalam forum energi global ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas dengan pelaku industri energi dunia, sekaligus memperkuat peluang pengembangan portofolio dan bisnis LNG di tengah perubahan lanskap energi global.

Baca Juga: Ini Langkah Pertamina Patra Niaga untuk Mengurai Antrean Panjang di SPBU Makassar

Volatilitas pasar, dinamika geopolitik, serta pertumbuhan kebutuhan energi membuat ketahanan energi tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya volume pasokan, tetapi juga kemampuan untuk memperoleh sumber energi yang tepat, pada waktu dan lokasi yang tepat, dengan biaya yang kompetitif.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan diversifikasi sumber dan fleksibilitas portofolio menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika pasar global.

Bagi Pertamina, kata Baron, ketahanan energi bukan hanya mengenai seberapa besar pasokan yang tersedia, tetapi juga kemampuan untuk mendapatkan energi dari sumber yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang kompetitif.

"Karena itu, diversifikasi sumber dan fleksibilitas portofolio LNG menjadi penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia,” ujar Baron.

Untuk meningkatkan fleksibilitas tersebut, Pertamina mengembangkan portofolio LNG dari berbagai sumber.