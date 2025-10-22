menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Pertamina Perkuat Ketahanan Pangan & Energi Lewat Program DEB di Desa Lebak Gede, Banten

Pertamina Perkuat Ketahanan Pangan & Energi Lewat Program DEB di Desa Lebak Gede, Banten

Pertamina Perkuat Ketahanan Pangan & Energi Lewat Program DEB di Desa Lebak Gede, Banten
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina terus berkomitmen dalam mengimplementasikan program TJSL dengan menghadirkan Desa Energi Berdikari (DEB) di Desa Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BANTEN - Pertamina terus berkomitmen dalam mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menghadirkan Desa Energi Berdikari (DEB) di Desa Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten.

Desa ini menghadirkan Kampung Iklim binaan Pertamina yang berhasil mengintegrasikan pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan energi hijau ramah lingkungan untuk mendukung pertanian berkelanjutan.

Dukungan Pertamina diwujudkan melalui pembangunan fasilitas greenhouse, pelatihan urban farming tanaman hidroponik, serta pemanfaatan energi terbarukan dengan hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 4,4 kWh.

Baca Juga:

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan Pertamina memiliki banyak program kolaboratif dengan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan Desa Energi Berdikari.

Menurut Arya, program DEB merupakan langkah inisiatif untuk menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi.

“Melalui program rumah hidroponik ini diharapkan dapat membantu ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat di lingkungan sekitar Desa Lebak Gede,” ujar Arya dalam kegiatan Management Walkthrough di Banten, Selasa, 21 Oktober 2025.

Baca Juga:

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Wahid Sapa Ani Suparman menyampaikan kehadiran greenhouse di desanya memberikan dampak positif bagi produktivitas dan semangat warga.

“Tanaman tumbuh lebih sehat karena berada di lingkungan tertutup namun tetap mendapat sinar matahari. Para ibu juga semakin bersemangat setelah mendapat pelatihan urban farming hidroponik dari Pertamina,” kata Ani.

Program DEB merupakan langkah inisiatif Pertamina untuk menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI