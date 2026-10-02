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Pertamina Perkuat Komitmen Jaga Ketahanan Energi di Momentum Hari Kesaktian Pancasila

Pertamina Perkuat Komitmen Jaga Ketahanan Energi di Momentum Hari Kesaktian Pancasila
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PT Pertamina (Persero) menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan menggelar upacara di Kantor Pusat Pertamina Jakarta maupun di wilayah operasional Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang Bandung, Kamis (1/10).

Mengusung tema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur', peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh Perwira Pertamina untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas menjaga ketahanan energi nasional.

Hadir secara langsung sebagai pembina upacara di wilayah operasional PGE, yakni Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

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Simon menyampaikan pesan dalam Ikrar Hari Kesaktian Pancasila dari Ketua DPR.

Ikrar itu mengingatkan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa ini telah menghadapi berbagai rongrongan dari dalam maupun luar negeri yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Pesan tersebut menegaskan pentingnya kewaspadaan serta kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

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“Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian ikrar disampaikan Simon kepada perwira di Bandung.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza yang bertindak sebagai pembina upacara di Kantor Pusat Pertamina Jakarta mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat atas perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hari Kesaktian Pancasila momentum bagi seluruh Perwira Pertamina mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas menjaga ketahanan energi nasional

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