Pertamina Prediksi Konsumsi BBM dan LPG di Banten Naik Selama Libur Nataru

jpnn.com, JAKARTA - PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar Sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk wilayah Banten.

Kegiatan yang diadakan di SPBU 31.153.02 Coco BSD CITY, Tangerang, untuk menegaskan kesiapan Pertamina dalam mengamankan pasokan energi selama periode libur panjang akhir tahun.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen Pertamina, termasuk Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB Susanto August Satria, Sales Area Manager Retail Banten Agung Kaharesa Wijaya, serta Fuel Terminal Manager Tanjung Gerem Muhammad Sori.

Sales Area Manager Retail Banten, Agung Kaharesa Wijaya, memaparkan proyeksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), selama masa Satgas Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Banten akan mengalami lonjakan.

"Selama Satgas Nataru, konsumsi Gasoline diprediksi naik 6,8% dan LPG naik 2,8% dari konsumsi normal," ungkap Agung, Rabu (10/12).

Kenaikan konsumsi Gasoline (BBM jenis bensin) sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat untuk perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru 2026.

Sebaliknya, konsumsi Gasoil (BBM jenis solar) diprediksi turun 1,9%. Penurunan disebabkan adanya aturan pembatasan lalu lintas angkutan besar logistik oleh Kepolisian selama periode libur panjang Nataru.

"Aturan pembatasan angkutan besar logistik akan membuat konsumsi BBM sejenis solar menurun," ungkapnya.