Pertamina Resmi Luncurkan Aplikasi Mobile Layanan Informasi Publik, Silakan Diunduh!

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi meluncurkan aplikasi mobile layanan informasi publik Pertamina.

Aplikasi ini menjadi wujud nyata komitmen Pertamina dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui kemudahan akses digital bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan kehadiran aplikasi ini merupakan bagian dari transformasi digital layanan informasi publik di lingkungan Pertamina.

“Dengan mengusung tema 'Energizing The Information', aplikasi mobile layanan informasi memberikan pengalaman baru bagi publik untuk memperoleh informasi secara cepat, transparan, dan efisien,” kata Fadjar pada Pameran Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurut Fadjar, keterbukaan informasi publik adalah pilar penting dalam tata kelola perusahaan yang baik.

"Melalui aplikasi ini, kami ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi yang akurat, kredibel, dan terverifikasi langsung dari sumber resmi Pertamina,” ujar Fadjar.

Lebih lanjut, Fadjar mengatakan digitalisasi layanan publik ini juga menjadi upaya Pertamina untuk menangkal disinformasi dan hoaks di ruang digital.

“Transparansi dan literasi informasi harus berjalan seiring. Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan memahami proses pelayanan publik secara menyeluruh,” tambah Fadjar.