Pertamina Retail Bagikan Takjil Gratis di Jaringan SPBU COCO

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Retail (PERTARE) berpartisipasi dalam program MyPertamina Berbagi Ramadan yang diinisiasi oleh PT Pertamina Patra Niaga, berupa berbagi takjil gratis.

Program ini dilaksanakan di 42 SPBU COCO Pertamina di Pulau Jawa dan akan berlangsung selama Ramadan 2026.

Pembagian takjil tersebut melibatkan pekerja di masing-masing SPBU COCO Pertamina, termasuk operator, cleaning service, kepala shift, hingga pengawas SPBU.

Takjil dibagikan kepada pelanggan SPBU, baik pengendara roda dua maupun roda empat, pengemudi ojek online, serta masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa di sekitar area SPBU.

Corporate Secretary PERTARE, Ardhi Widodo, menyampaikan program ini mengusung tema #MulaiDariNol Melayani Sepenuh Hati yang merefleksikan komitmen perusahaan untuk memulai setiap pelayanan dengan integritas (nol) dan menyelesaikannya dengan ketulusan (hati), sejalan dengan semangat pelayanan yang terus dihadirkan di seluruh jaringan SPBU COCO Pertamina.

“Melalui partisipasi dalam aksi berbagi takjil ini, kami berharap dapat memberikan energi tambahan bagi masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka, sehingga mereka dapat berbuka puasa dengan lebih nyaman,” ujarnya.

Ardhi menambahkan, sedikitnya 50 paket takjil yang berisi makanan dan minuman ringan disiapkan setiap hari oleh masing-masing SPBU.

Partisipasi PERTARE dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan kontribusi sosial yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat.