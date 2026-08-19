Pertamina Salurkan 35 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Maumere

jpnn.com, MAUMERE - PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal (FT) Maumere menyalurkan bantuan 35.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak gempa di empat desa di Maumere.

Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk hadir membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendampingi proses pemulihan pascagempa.

Pada 17–18 Agustus 2026, Pertamina Patra Niaga menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah desa di Maumere.

Sebanyak 25.000 liter air bersih disalurkan kepada sekitar 200 jiwa di Desa Wolo O’a, Desa Detung, Desa Kangae, dan Desa Ojang Lawer pada 17 Agustus, serta 10.000 liter air bersih untuk 65 masyarakat Desa Mekendetung pada 18 Agustus 2026.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan Pertamina Patra Niaga berupaya hadir membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendasar di tengah situasi pascagempa.

“Kami memahami bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, terlebih dalam situasi pemulihan pascagempa. Melalui bantuan ini, kami ingin hadir dan memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga dan membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Kitty.

Baca Juga: Kisah Kru Kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro Dari Selat Hormuz ke Tanah Air

Salah satu penerima manfaat dari Desa Mekendetung menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan.

“Terima kasih Pertamina, telah membantu pengadaan air bersih. Berkat bantuan ini, kami bisa masak dan mandi lagi," ucapnya.