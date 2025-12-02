Pertamina Salurkan Bantuan TJSL untuk Sektor Pendidikan dan Sosial di Magelang
jpnn.com, MAGELANG - PT Pertamina (Persero) memberikan bantuan bagi sektor pendidikan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Bantuan tersebut, berupa renovasi beberapa sarana prasarana di Akademi Militer (Akmil) Magelang senilai Rp 11,5 miliar, serta beberapa sekolah dan masyarakat lokal di wilayah Magelang, Jawa Tengah.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam sambutannya berharap dukungan yang diberikan Pertamina bisa membawa manfaat untuk bangsa, negara, terutama masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikannya pada kegiatan Retret Terintegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 di Magelang, 30 November 2025.
“Pertamina akan selalu memberikan pengabdian terbaik untuk merah putih, dan bangsa Indonesia,” ujar Simon dalam keterangannya, Selasa (2/12).
Penyerahan dukungan TJSL diawali dengan penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan penyerahan simbolis oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan kepada Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Maxim Adolf Tilaar.
Acara tersebut berlangsung di Lapangan RI 1 Akademi Militer Magelang (30/11/2025).
Dalam kesempatan yang sama, dukungan program TJSL juga diberikan secara simbolis kepada SMAN 1 Mertoyudan, berupa peningkatan sarana fasilitas perpustakaan dan SDN 1 Bulurejo, berupa perbaikan ruang belajar siswa disabilitas.
Pertamina salurkan bantuan TJSL senilai Rp11,5 miliar untuk renovasi sarana pendidikan di Magelang, termasuk Akademi Militer dan beberapa sekolah
