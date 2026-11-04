Pertamina Sepakati Perjanjian Akuisisi Hak Partisipasi Moeve di Cekungan Berkine Aljazair

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui perusahaan afiliasinya di Aljazair, PT Pertamina Algeria EP (PAEP), resmi menyepakati perjanjian akuisisi hak partisipasi (interest) Moeve di tiga lapangan hidrokarbon onshore yang berlokasi di Cekungan Berkine, Aljazair.

Transaksi ini dilakukan PAEP dengan Cepsa Algérie, S.L.U. dan Cepsa (Rhourde El Rouni), S.L.U., yang merupakan anak perusahaan Moeve, salah satu perusahaan energi terintegrasi asal Spanyol.

Ketiga lapangan tersebut meliputi Rhourde el Khrouf (RKF), Bir el Msana (BMS), dan Ourhoud (ORD).

Seluruh proses penyelesaian transaksi masih berlangsung, termasuk persetujuan dari otoritas terkait di Aljazair.

Melalui aksi korporasi ini Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kontribusi di sektor energi global.

“Langkah ekspansi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan ketahanan energi nasional serta memperkuat portofolio bisnis hulu migas di kancah global,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Akuisisi hak partisipasi Moeve di tiga lapangan hidrokarbon di Cekungan Berkine merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Pertamina dalam pengelolaan aset hulu migas internasional.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk memperkuat portofolio aset internasional serta mengoptimalkan potensi produksi migas melalui pengelolaan operasi yang andal dan berkelanjutan.