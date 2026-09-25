Pertamina Siap Hadirkan Produk Unggulan UMK di Kriyanusa 2026, Ada Tenun hingga Songket

jpnn.com, JAKARTA - Ragam produk kriya karya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) binaan Pertamina akan hadir dalam Kriyanusa 2026.

Mengusung kekayaan budaya dan kreativitas lokal, empat UMK binaan Pertamina siap memperkenalkan produk unggulannya di Hall B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan kepada masyarakat selama lima hari, mulai besok 26 September 2026.

Empat UMK tersebut, yakni Ayu Windy Tenun Ikat, Songket Ilham Bahari, Songket Permata, dan Ronald Moreno.

Masing-masing membawa karakter produk yang berbeda, mulai dari tenun ikat dan songket hingga karya kriya dengan sentuhan artistik.

Ayu Windy Tenun Ikat mengusung produk tenun dengan motif dan warna khas Nusantara yang dikembangkan dalam berbagai produk.

Sementara Songket Ilham Bahari dan Songket Permata menampilkan karya songket yang mengedepankan kekayaan motif serta detail pengerjaan para pengrajin.

Adapun Ronald Moreno menghadirkan produk kriya dengan karakter artistik yang menjadi ciri khasnya.

Beragam produk tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat karya UMK lokal sekaligus mendukung keberlanjutan usaha para pelakunya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan keikutsertaan UMK binaan dalam Kriyanusa menjadi salah satu upaya Pertamina untuk memperluas akses pasar dan memperkenalkan produk UMK kepada konsumen yang lebih luas.