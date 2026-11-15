Pertamina SMEXPO 2026 Bagikan Tip Agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran

jpnn.com, JAKARTA - Membangun bisnis tidak cukup hanya dengan menghadirkan produk yang menarik.

Pelaku usaha juga perlu memahami kebutuhan konsumen, membangun identitas merek, serta menjaga konsistensi kualitas agar produknya dapat diterima dan bertahan di tengah persaingan pasar.

Pentingnya strategi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam gelaran Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2026 melalui sesi diskusi bertajuk Tea is the New Trend: Mengulik Masa Depan Bisnis Minuman Teh.

Dalam sesi tersebut, CEO Sancha Artisan Milk Tea Vivin Suharja berbagi pengalaman mengenai strategi membangun bisnis minuman teh hingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Vivin mengatakan salah satu langkah penting dalam membangun bisnis adalah kemampuan membaca perubahan perilaku konsumen.

Menurut Vivin, peluang usaha dapat muncul ketika pelaku bisnis mampu melihat kebutuhan pasar yang belum banyak digarap.

Dia mencontohkan perkembangan bisnis minuman teh di tengah tren konsumsi kopi.

Tidak semua konsumen dapat mengonsumsi kopi, sehingga minuman berbasis teh memiliki segmen pasar tersendiri.