Pertamina SMEXPO 2026 Digelar di Sejumlah Kota, Libatkan Lebih dari 150 UMKM Binaan
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina SMEXPO 2026 untuk memperluas akses pasar dan promosi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Group.
Pertamina SMEXPO 2026 diselenggarakan di beberapa kota dengan melibatkan lebih dari 150 UMKM binaan.
Perdana terselenggara di kota Pekanbaru pada 25-27 September 2026.
Selanjutnya akan dihelat di Yogyakarta, Cirebon, Bekasi, Jakarta dan kota lainnya.
Diselenggarakan setiap tahun sejak 2020, Pertamina SMEXPO mencakup kegiatan pemasaran digital melalui marketplace SMEXPO, bazar tematik, forum temu bisnis, serta pameran UMKM berskala regional dan nasional.
Setiap penyelenggaraan Pertamina SMEXPO Regional melibatkan sedikitnya 20 UMKM binaan.
Selain pameran ritel, kegiatan regional juga akan mempertemukan peserta dengan calon pembeli korporasi melalui forum business-to-business (B2B).
Pertamina SMEXPO 2026 diselenggarakan di sejumlah kota dengan melibatkan lebih dari 150 UMKM binaan
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