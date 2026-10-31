Pertamina SMEXPO 2026 Hadir di Bekasi, Transaksi Ditargetkan Tembus Rp2,5 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina membuka kesempatan bagi pelaku usaha binaan untuk menjangkau konsumen secara langsung, memperluas jaringan bisnis, hingga menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Strategi tersebut dijalankan melalui rangkaian Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2026 yang tahun ini melibatkan 50 UMKM di Bekasi.

Setelah digelar di Pekanbaru, Cirebon, dan Yogyakarta, pameran tersebut kini berlangsung di Pakuwon Mall Bekasi.

Corporate Secretary Pertamina Arya Paramita mengatakan perluasan penyelenggaraan SMEXPO bertujuan memberikan kesempatan kepada UMKM mitra binaan untuk bertemu langsung dengan pasar.

Dengan berinteraksi langsung bersama konsumen, pelaku usaha diharapkan bisa memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan potensi penjualan.

"Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada UMKM yang menjadi mitra binaan Pertamina untuk bisa bertemu langsung dengan market-nya di sini," ujar Arya.

Menurut Arya, penyelenggaraan SMEXPO terus dievaluasi untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Salah satu indikatornya terlihat dari pertumbuhan transaksi pameran yang menunjukkan tren positif.

Nilai transaksi yang sebelumnya berkisar Rp 2,5 miliar meningkat menjadi Rp 3,8 miliar pada SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 atau tumbuh 52 persen dibandingkan tahun sebelumnya.