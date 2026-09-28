Pertamina SMEXPO 2026 Libatkan Ratusan UMKM Binaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina SMEXPO 2026 untuk memperluas akses pasar dan promosi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Group.

Pertamina SMEXPO 2026 diselenggarakan di beberapa kota dengan melibatkan lebih dari 150 UMKM binaan.

Perdana digelar di kota Pekanbaru pada 25-27 September 2026. Selanjutnya akan dihelat di Yogyakarta, Cirebon, Bekasi, Jakarta dan kota lainnya.

Diselenggarakan setiap sejak 2020, Pertamina SMEXPO mencakup kegiatan pemasaran digital melalui marketplace SMEXPO, bazar tematik, forum temu bisnis, serta pameran UMKM berskala regional dan nasional.

Setiap penyelenggaraan Pertamina SMEXPO Regional melibatkan sedikitnya 20 UMKM binaan.

Selain pameran ritel, kegiatan regional juga akan mempertemukan peserta dengan calon pembeli korporasi melalui forum business-to-business (B2B).

VP CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto mengatakan, Pertamina SMEXPO merupakan bagian dari pembinaan yang menghubungkan kesiapan usaha UMKM dengan peluang untuk menjangkau pembeli ritel maupun korporasi.

“Harapan kami, Pertamina SMEXPO dapat membantu UMKM memahami kebutuhan pasar dan konsumen, memperluas jaringan, serta menemukan peluang kolaborasi usaha yang lebih besar. Pertamina terus mendampingi UMKM secara konsisten agar semakin siap menjangkau pasar yang lebih luas,” ujar Rudi.