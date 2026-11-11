Pertamina SMEXPO 2026 Tingkat Nasional Digelar

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menghadirkan pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tingkat nasional yang merupakan penutup dari rangkaian program Pertamina Small and Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2026.

Pertamina SMEXPO merupakan ekosistem pembinaan hilir yang memberikan wadah pemasaran, promosi, kolaborasi, dan perluasan akses pasar bagi para UMKM.

Mengusung tagline Lokal Jadi Vokal, program ini mempertemukan puluhan UMKM lokal unggulan dengan para konsumen, baik ritel maupun calon mitra bisnis strategis untuk mendorong pengembangan usaha serta meningkatkan daya saing produk lokal.

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Pameran UMKM Nasional - Pertamina SMEXPO 2026 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak awal 2026.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan, lebih dari 2.000 UMKM telah mengikuti rangkaian program Pertamina SMEXPO sepanjang 2026.

Pada penyelenggaraan tingkat nasional, sebanyak 52 UMKM terpilih dari sekitar 600 UMKM yang mendaftar melalui proses kurasi.

"Dari 52 UMKM tersebut, sebanyak 40 UMKM membuka booth secara langsung, sementara sisanya mengikuti dengan skema titip jual sehingga produk-produknya juga bisa dipasarkan selama kegiatan berlangsung," ujar Arya dalam pembukaan Pertamina SMEXPO 2026 di Jakarta, Selasa (10/11).

Arya menjelaskan, Pertamina SMEXPO tidak hanya menjadi ruang promosi dan penjualan produk secara ritel, namun juga menjadi tempat bertemunya para pelaku UMKM dengan calon pembeli maupun mitra potensial melalui skema business to business (B2B).