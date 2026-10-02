Pertamina SMEXPO Bukan Sekadar Memasarkan Produk, Tetapi Ruang Berbagi Pengalaman

jpnn.com, PEKANBARU - Pertamina SMEXPO yang digelar pada 25–27 September 2026 di Living World Pekanbaru menjadi ruang bagi UMKM binaan Pertamina untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas akses pasar.

Salah satunya Difa Kreasi, mitra binaan PT Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai sejak 2020, yang berawal dari kisah Siti Rohani sebagai buruh angkut sawit hingga kini sukses mengembangkan usaha kerajinan anyaman lidi dengan pasar hingga Medan dan Jambi.

Perjalanan Siti menjadi pelaku UMKM bermula ketika dia mendapat kesempatan mengikuti pelatihan menganyam lidi dari penyuluh lapangan Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai.

Dari keterampilan tersebut, dia kemudian mengembangkan produk kerajinan dan mendapat pendampingan dari Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai melalui berbagai program pengembangan UMKM, mulai dari pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, media sosial, hingga Pertamina UMK Academy.

“Dulu, saya dan suami bekerja sebagai kuli angkut buah sawit. Pekerjaan itu sangat mengandalkan tenaga, dan karena kami buruh harian lepas, kalau ada pekerjaan kami bekerja, kalau tidak ada pekerjaan berarti tidak ada penghasilan,” kenang Siti.

Kini, Difa Kreasi tidak hanya memasarkan produk di Dumai, tetapi telah menjangkau pasar di Medan dan Jambi.

Bagi Siti, Pertamina SMEXPO bukan sekadar kesempatan memasarkan produk, tetapi juga ruang untuk berbagi pengalaman dan mendorong perempuan lain agar berani mandiri dan mengembangkan potensi.

“Bagi saya, Pertamina SMEXPO bukan sekadar pameran. Ini adalah bukti bahwa kehidupan bisa berubah ketika kita mau mencoba, belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah,” ujar Siti.