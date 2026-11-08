Pertamina SMEXPO Cilacap 2026, Perkuat UMKM Lokal

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Pertamina SMEXPO Cilacap 2026.

Mengusung tema Lokal Menjadi Vokal, kegiatan ini berlangsung pada 6–8 November 2026 di Alun-Alun Kabupaten Cilacap.

Penyelenggaraan Pertamina SMEXPO Cilacap 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina Group dalam memperluas akses pasar produk UMKM binaan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat daya saing produk lokal.

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Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan, membangun jejaring bisnis, dan menjajaki peluang kemitraan dengan konsumen maupun calon pembeli potensial.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

“Pertamina memandang UMKM sebagai salah satu penggerak penting perekonomian nasional. Karena itu, dukungan kepada UMKM tidak cukup hanya melalui pembinaan, tetapi juga perlu diwujudkan dengan membuka akses pasar, memperluas jejaring bisnis, dan menghadirkan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertumbuh,” ujar Kitty.

"Melalui Pertamina SMEXPO, kami ingin mendorong produk-produk lokal semakin dikenal, memiliki daya saing, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas," sambungnya.

Dia menambahkan, Pertamina SMEXPO menjadi salah satu sarana bagi Pertamina untuk mempertemukan UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, konsumen, serta calon mitra bisnis.