Pertamina SMEXPO Cirebon 2026, Dorong UMKM Menjangkau Pasar Lebih Luas

jpnn.com, CIREBON - Sebanyak 32 UMKM binaan Pertamina Grup ikut meramaikan Pertamina SMEXPO Cirebon 2026 pada 23–25 Oktober 2026 di Cirebon Super Block Mall, Kota Cirebon.

Kegiatan besutan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) ini sebagai jembatan memperkenalkan produk unggulan lokal sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar lebih luas.

Selama tiga hari penyelenggaraan, Pertamina SMEXPO Cirebon 2026 mencatat transaksi penjualan sebesar Rp120 juta dengan peluang bisnis mencapai Rp881 juta.

Capaian tersebut didukung oleh kegiatan bazar dan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat serta calon pembeli potensial.

"Melalui pertemuan ini, para peserta berkesempatan memperluas jejaring usaha dan membuka peluang kerja sama yang dapat berlanjut setelah kegiatan berakhir," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga Reno Fri Daryanto, Selasa (27/10).

Sebanyak 32 UMKM yang berpartisipasi merupakan mitra binaan Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Grup yang telah melalui proses kurasi. Mereka menghadirkan beragam produk dari sektor fesyen, wastra, makanan dan minuman, hingga seni dan kerajinan.

Keberagaman tersebut mencerminkan kreativitas pelaku usaha lokal sekaligus potensi produk UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain pameran produk, kegiatan ini turut menghadirkan workshop membatik bersama Binar Batik, permainan, dan berbagai aktivitas interaktif bagi pengunjung.