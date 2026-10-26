Pertamina SMEXPO Cirebon 2026, Perluas Akses Pasar Bagi 32 UMKM
jpnn.com, CIREBON - Pertamina Patra Niaga terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan Pertamina SMEXPO Cirebon 2026.
Mengusung tema Lokal Jadi Vokal, kegiatan yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 di Cirebon Super Block Mall, Kota Cirebon, ini menghadirkan 32 UMKM binaan Pertamina Group untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar.
Digelar melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Pertamina SMEXPO Cirebon 2026 menjadi bagian dari rangkaian Pertamina SMEXPO Regional 2026 yang digelar di tiga kota.
Beragam produk unggulan ditampilkan, mulai dari fesyen, wastra, makanan dan minuman, hingga kerajinan tangan yang merepresentasikan kreativitas serta potensi usaha lokal.
Pertamina SMEXPO merupakan salah satu upaya Pertamina Group dalam mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan promosi, perluasan akses pemasaran, dan pembukaan peluang kemitraan.
Tidak hanya menjadi ruang pamer dan penjualan produk, kegiatan ini juga dirancang sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk membangun jejaring usaha, menjangkau konsumen baru, serta memperkuat daya saing di pasar yang semakin kompetitif.
Sebanyak 32 UMKM yang berpartisipasi telah melalui proses kurasi oleh tim Pertamina Patra Niaga Regional JBB.
Para peserta berasal dari mitra binaan Pertamina Patra Niaga maupun unit usaha Pertamina Group lainnya, yang menghadirkan produk dari berbagai sektor usaha.
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Pertamina SMEXPO Cirebon 2026 menjadi bagian dari rangkaian Pertamina SMEXPO Regional 2026.
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