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Pertamina SMEXPO Hadirkan Ruang Bagi UMKM untuk Tingkatkan Kapasitas Bisnis

Pertamina SMEXPO Hadirkan Ruang Bagi UMKM untuk Tingkatkan Kapasitas Bisnis
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Diskusi bertajuk Tea is the New Trend: Mengulik Masa Depan Bisnis Minuman Teh dalam gelaran Pertamina SMEXPO 2026. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan Pertamina SMEXPO menjadi salah satu upaya perusahaan menghadirkan ruang pembelajaran bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnis, tidak hanya dari sisi pemasaran, tetapi juga pengembangan produk dan strategi menghadapi persaingan.

"UMKM perlu lebih dari sekadar memiliki produk yang bagus. Mereka harus mampu memahami siapa konsumennya, membangun identitas merek yang kuat, dan menjaga kualitas agar produknya tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya dan dipilih secara berkelanjutan oleh masyarakat," ujar Baron.

"Melalui SMEXPO, Pertamina ingin membuka akses bagi UMKM untuk mendapatkan wawasan, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan daya saing," imbuhnya.

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Di tengah persaingan bisnis makanan dan minuman atau food and beverage (F&B), inovasi juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha.

Pelaku bisnis dituntut dinamis mengikuti perubahan pasar, baik melalui pengembangan produk maupun penyesuaian strategi pemasaran.

SMEXPO 2026 juga menghadirkan ruang pembelajaran bagi pelaku UMKM untuk memahami strategi pengembangan usaha, mulai dari membaca peluang pasar, membangun branding, melakukan inovasi, hingga menjaga kualitas produk.

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Dengan menghadirkan 40 UMKM binaan dari berbagai sektor, Pertamina mendorong produk lokal semakin dikenal luas, memperluas akses pasar UMKM, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk karya anak bangsa.(chi/jpnn)

SMEXPO 2026 juga menghadirkan ruang pembelajaran bagi pelaku UMKM untuk memahami strategi pengembangan usaha, mulai dari membaca peluang pasar.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

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