Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta Bawa 47 UMKM Lokal jadi Vokal
jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Pertamina Foundation membuka Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 di Pasar Ngasem, Yogyakarta, pada Jumat (2/10).
Mengusung semangat “Lokal Jadi Vokal”, kegiatan yang berlangsung pada 2–4 Oktober 2026 ini menjadi ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produk, memperluas akses pasar, membangun jejaring, sekaligus meningkatkan kapasitas usaha.
Tahun ini, sebanyak 47 UMKM berpartisipasi, tidak hanya berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya, tetapi juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Aceh.
Beragam produk ditampilkan, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, hingga produk kreatif berbasis potensi lokal.
President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari mengatakan SMEXPO dirancang tidak sekadar sebagai ajang pameran dan penjualan produk, tetapi sebagai ruang untuk membuka akses yang lebih luas bagi UMKM.
“Kami ingin membuka pintu yang lebih luas untuk UMKM. Pintu untuk bertemu pembeli, bertemu mitra, memperluas pasar, membangun jaringan, dan tentu saja semakin percaya diri membawa produknya ke pasar yang lebih besar," ujarnya.
Menurut Agus, penyelenggaraan SMEXPO di Yogyakarta dalam dua tahun terakhir menunjukkan antusiasme yang tinggi.
Pada 2024 dan 2025, SMEXPO Yogyakarta mencatat lebih dari 3.000 pengunjung, lebih dari 6.000 produk terjual, serta nilai transaksi lebih dari Rp4 miliar.
Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan bagi masyarakat, antara lain workshop, talkshow, lomba memasak.
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