Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta Digelar di Plaza Ngasem, Hidupkan Ekonomi Rakyat

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation menggelar Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2025 di Plaza Ngasem pada 26-28 September.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) M. Erry Sugiharto menyampaikan, Pertamina SMEXPO adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM.

“Dengan tema ‘Lokal jadi VOKAL’, Pertamina SMEXPO menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas UMKM sehingga mereka lebih dikenal, diakui, dan berdaya saing tinggi di lingkup nasional maupun global,” ujar Erry dalam keterangannya, Sabtu (27/9).

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Digital Experience of the Year

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, melalui SMEXPO, Pertamina konsisten menghadirkan wadah pengembangan UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat industri kreatif di Indonesia.

“Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah poin ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,” jelas Fadjar.

SMEXPO Regional Yogyakarta menampilkan UMKM binaan Pertamina dari program PFpreneur, UMK Academy, dan Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT).

Selain itu, acara ini juga menghadirkan 35 UMKM kerajinan, fesyen, dan kuliner binaan untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan menyampaikan apresiasinya.