Pertamina Sukses Dorong Perempuan Adat Kasimle Mengelola Sumber Daya Alam

Pertamina Sukses Dorong Perempuan Adat Kasimle Mengelola Sumber Daya Alam
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Kasim sukses mendorong perempuan adat Kasimle sumber daya alam, yaitu kelapa yang cukup melimpah di kampung mereka. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SORONG - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Kasim terus mendukung pemberdayaan masyarakat.

Hal ini mengemuka dalam Pelatihan Pembuatan Tepung & Biskuit Kelapa yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kalifiti, Kasimle, Kamis (28/8).

Kelompok Kalifiti hidup dalam keterbatasan yang berdampak langsung pada kualitas hidup.

Mereka terdiri dari kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan janda serta perempuan adat yang seringkali tersisih dari ruang-ruang pengambilan keputusan dan tidak memiliki kelembagaan atau wadah untuk mengembangkan potensi diri maupun ekonomi.

“Perempuan adat seringkali tersisih dari ruang-ruang pengambilan keputusan dan tidak memiliki kelembagaan atau wadah untuk mengembangkan potensi diri maupun ekonomi," kata Area Manager Communication, Relation, CSR & Compliance Kilang Kasim Ferdy Saputra dalam keterangannya, Sabtu (30/8).

Di tengah keterbatasan tersebut, kata Ferdy Saputra, terdapat potensi sumber daya alam, yaitu kelapa yang cukup melimpah di Kampung Kasimle yang merupakan salah satu kampung yang ada di Distrik Seget.

"Masyarakat di kampung ini secara turun-temurun telah mengolah kelapa menjadi minyak,” jelas Ferdy.

Ferdy menjelaskan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Kampung Kasimle tidak dapat dimaksimalkan.

