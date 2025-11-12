menu
Pertamina Tegaskan Komitmen Kejar Target NZE 2060 atau Lebih Cepat di Forum COP30 Brasil

Pertamina Tegaskan Komitmen Kejar Target NZE 2060 atau Lebih Cepat di Forum COP30 Brasil

Pertamina Tegaskan Komitmen Kejar Target NZE 2060 atau Lebih Cepat di Forum COP30 Brasil
Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono saat menyampaikan paparan dalam forum internasional Conference of Parties ke-30 (COP30) yang berlangsung di Belém, Brasil. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BRASIL - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat dalam forum internasional Conference of Parties ke-30 (COP30) yang berlangsung di Belém, Brasil.

Tekad tersebut ditunjukkan dengan melanjutkan transformasi bisnis dan memperkuat langkah-langkah keberlanjutan pada seluruh lini bisnis perusahaan, termasuk inovasi produk ramah lingkungan serta bersinergi dengan berbagai pihak.

Hal itu dikemukakan Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono yang mewakili Perseroan dalam gelaran internasional yang menyerukan aksi kolektif dunia untuk menjaga iklim dan keberlanjutan lingkungan global.

Dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB tersebut, Agung juga memaparkan komitmen Pertamina dalam mendukung visi Asta Cita Pemerintah Indonesia yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan mengejar target NZE.

Dia menyampaikan Pertamina telah memperluas peta jalan (roadmap) perseroan menuju NZE.

Bila sebelumnya fokus pengurangan emisi mencakup hanya emisi langsung (Scope 1) dan emisi tidak langsung dari energi yang dibeli (Scope 2), kini Pertamina menambahkan Scope 3 yang mencakup pengukuran dan pengendalian emisi dari seluruh rantai bisnis.

“Kami sedang memperbarui roadmap Net Zero Emission Pertamina, tidak hanya mencakup emisi Scope 1 dan Scope 2, tetapi kini juga menambahkan Scope 3 untuk memastikan seluruh rantai bisnis energi kami berkontribusi terhadap pengurangan emisi,” ujar Agung seusai opening ceremony KTT COP di Bèlem, Brasil, Senin 10 November 2025.

Agung menegaskan sebagai perusahaan energi terbesar nasional, Pertamina menjadi pioneer dalam transformasi sektor energi, sebagai pilar utama dalam dekarbonisasi.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menyampaikan paparan dalam Forum COP30 di di Belém, Brasil

