Pertamina Tembus Target Lifting Minyak 2025, Pakar: Sangat Membantu Capai Target APBN

jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi dan bisnis Univeritas Airlangga, Profesor Imron Mawardi menilai positif produksi minyak Pertamina sepanjang 2025.

Menurut Imron, kinerja BUMN energi tersebut berkontribusi siginifikan terhadap capaian lifting nasional, yang berhasil menembus target lifting APBN 2025, yang mencapai 605.000 barel per hari (bph).

”Kontribusi Pertamina sangat membantu mencapai target di dalam APBN itu,” ujar Imron.

Baca Juga: Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin Hadirkan Harapan Bagi Warga Kalsel

Merujuk data SKK Migas, Imron sependapat, peran Pertamina memang besar. Selain menguasai sebagian besar produksi, enam perusahaan yang menjadi kontributor terbesar dalam lifting minyak nasional, bahkan merupakan anak perusahaan Pertamina.

Termasuk PT Pertamina EP Cepu yang bersama ExxonMobil Cepu Limited mengelola Blok Cepu, menjadi penghasil minyak terbesar di Tanah Air. Lainnya adalah PT Pertamina Hulu Rokan, PT Pertamina EP, PT Pertamin Hulu Energi ONWJ, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Energi OSES.

“Jadi besarnya penguasaan produksi minyak dalam negeri saat ini memang sudah oke. Saya berharap ke depan Pertamina perlu meningkatkan kontribusinya lagi di sisi hulu. Kita sekarang berharap benar-benar dari Pertamina,” kata dia.

Oleh karena itu, Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja. Melalui lifting yang terus meningkat, diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.

Dengan demikian, imbuhnya, bisa mengurangi impor minyak mentah untuk kebutuhan BBM dalam negeri, yakni sekitar satu juta barel per hari.