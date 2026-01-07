Pertamina Temukan Sumur Minyak Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina EP (PEP) Adera Field menemukan sumur minyak baru, yakni sumur ABB-143 (U1), dengan potensi hingga 3.442 barel minyak.

“Sumur ABB-143 (U1) diharapkan memberi tambahan produksi harian sekitar 458 barel minyak per hari pada operasi tertentu, dengan estimasi total potensi perolehan minyak (Estimated Ultimate Recovery/EUR) sekitar 750 ribu barel minyak berdasarkan perbandingan dengan sumur referensi,” ujar General Manager Pertamina EP Zona 4 Djudjuwanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sumur referensi adalah sumur yang lebih dulu berproduksi di area dan lapisan batuan yang sama.

Sumur ini menjadi acuan untuk memperkirakan potensi produksi minyak dari sebuah sumur yang baru saja ditemukan.

Angka produksi diperoleh berdasarkan pengujian dengan durasi dua jam pada 30 Desember 2025 pukul 14.30–16.30 WIB.

Pengujian berdurasi dua jam ini dinilai lebih merepresentasikan kondisi aliran yang stabil.

Data hasil pengujian ini menjadi dasar pengelolaan reservoir yang baik (good reservoir management) guna menjaga keberlanjutan (sustainability) produksi serta memperoleh perolehan minyak (recovery) yang optimal.

Djudjuwanto juga menyampaikan penemuan sumur minyak baru ini merupakan hasil dari integrasi data seismik 3D Abab yang diakuisisi pada tahun 2023.