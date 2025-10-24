Pertamina Tingkatkan Performa Mitra Binaan Lewat Program UMK Academy 2025
jpnn.com, MEDAN - PT Pertamina melalui Sub Holding Upstream Region 1 Zona 1 PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menghadirkan beragam pelatihan bagi para peserta Pertamina UMK Academy 2025 di Sumatera Utara dan sekitarnya.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong penguatan karakter wirausaha, meningkatkan kapasitas pelaku UMK, membantu UMK agar bisa lebih cepat naik kelas, dan menghubungkan UMK dengan rantai pasok global.
Mengusung tema 'Beri Energi Baru, Menuju UMK Maju', pelatihan yang dilangsungkan pada 22-23 Oktober 2025 di Karibia Boutique Hotel Medan tersebut diikuti oleh 30 peserta, yang merupakan mitra binaan PT Pertamina EP (PEP) Rantau Field, Pangkalan Susu Field, dan Lirik Field.
Pelatihan intensif ini membahas strategi manajemen waktu; pengelolaan arus kas dan pembukuan; pengembangan usaha lewat riset, analisa pasar, dan inovasi produk; digital marketing dan branding produk; serta mengenalkan bisnis ramah lingkungan lewat seri Go Green.
Manager Pangkalan Susu Field, Edwin Susanto menuturkan pelatihan ini dihadirkan untuk mengakselerasi para UMK agar lebih cepat naik kelas, semakin maju, tangguh, berkualitas, mandiri, dan berdaya saing serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.
Pertamina UMK Academy yang telah dijalankan sejak 2020 ini juga mengusung Go Green di setiap kelasnya agar UMK bisa lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.
"Kami berharap ilmu yang telah diperoleh ini bisa dapat diterapkan langsung oleh para UMK agar bisnis mereka semakin berkembang secara berkelanjutan. Semoga para pelaku UMK bisa membangun sinergi dan networking dengan para pelaku usaha lainnya demi kelangsungan usahanya," kata Manager Community Involvement and Development (CID) PHR Regional 1 Sumatra, Iwan Ridwan Faizal.
Marissa, founder Kerispati (Keripik Pisang Roti) dari Indragiri Hulu, Riau mengaku senang dan bangga bisa lolos menjadi peserta Pertamina UMK Academy 2025 skala nasional. Melalui program ini, Marissa berhasil mendapatkan banyak manfaat untuk mengembangkan bisnisnya.
Kehadiran program Pertamina UMK Academy 2025 menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Jadi Sasaran Hoaks, Masyarakat Diimbau Lebih Jeli Menelan Informasi
- DHL Express & UOB Indonesia Bersinergi Tekan Emisi GRK lewat GoGreen Plus
- Dorong Pemerataan Ekonomi, BRI Dukung Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur
- Pemkot Semarang Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 2,9 Persen Pada 2030
- Pertamuda Seed & Scale 2025 Pertemukan 40 Tim dari 24 Perguruan Tinggi di Pekan Ini
- bank bjb Perkuat Dukungan untuk UMKM dan Perumahan Lewat Akad Massal KUR