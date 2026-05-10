Pertamina Training and Consulting Gelar RUPS Tahun Buku 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Training and Consulting (PTC) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 di Ballroom Sustainability PTC, Gedung Oil Centre, Jakarta. Sebagai momentum penyampaian kinerja perusahaan, evaluasi strategis, serta penguatan komitmen dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah dinamika dan fluktuasi industri.

Dalam agenda tersebut, PTC mencatatkan capaian laba audited tahun 2025 sebesar Rp 152,9 miliar atau tumbuh 1,04 persen dibandingkan capaian 2024. Pertumbuhan tersebut menjadi refleksi ketangguhan perusahaan dalam menjaga performa bisnis sekaligus melakukan transformasi adaptif di tengah tantangan bisnis yang dinamis.

Dalam pengelolaan Effectiveness Tax Ratio (ETR), perusahaan juga berhasil menjaga konsistensi pada level 23,3 persen atau melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2025 Revisi.

Kontribusi terbesar revenue stream business PTC sepanjang tahun 2025 berasal dari layanan Manpower Business sebesar 70,88 persen. Dilanjutkan kontribusi berasal dari lini Others Business yang meliputi layanan Consulting, Event Management, dan IT sebesar 21,96 persen, serta Development Center sebesar 7,16 persen. Komposisi tersebut menunjukkan penguatan portofolio bisnis PTC yang terus adaptif memenuhi kebutuhan pasar.

Sepanjang tahun 2025, PTC berhasil meraih 19 penghargaan dan 9 sertifikasi berstandar nasional maupun internasional. Sertifikasi yang berhasil diraih di antaranya adalah ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3, serta credit rating idA+ PEFINDO.

Pencapaian ini sebagai bentuk pengakuan atas kualitas layanan, inovasi, serta komitmen Perusahaan dalam menjalankan bisnis secara profesional dan memenuhi standar terbaik untuk seluruh layanan bisnis.

Dalam implementasi tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), PTC mencatat skor sebesar 111,75 persen atau meningkat 2,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mempertahankan kategori Leadership in Corporate Governance.

Capaian tersebut memperkuat komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness secara konsisten.