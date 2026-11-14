Pertamina Trans Kontinental Beri Bantuan Kepada Pejuang Karhutla

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) memberi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BerSEAdekah ini didistribusikan PTK ke wilayah Balikpapan, Kalimantan.

Bantuan secara simbolis diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan oleh General Manager Marine & Agency Operation Region III PTK, Uut Setiaji Sriwibowo, pada Senin (9/11).

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VP Legal & Relation PTK Amran Reza menyampaikan bantuan ini mencerminkan dukungan PTK terhadap upaya penanganan bencana, untuk memenuhi kebutuhan dasar petugas pemadam kebakaran serta masyarakat terdampak.

"Perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan petugas maupun masyarakat merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam menghadapi dampak Karhutla. Dalam situasi ini, perhatian kita tidak hanya tertuju pada penanganan kebakaran, tetapi juga kebutuhan dan perlindungan para petugas dan masyarakat,” ujar Amran.

Bantuan yang disalurkan meliputi masker particulate respirator KN95, masker KF94, serta susu steril.

Melalui bantuan ini, PTK berharap dapat mendukung perlindungan petugas di lapangan serta membantu mengurangi risiko kesehatan masyarakat akibat paparan asap.

Penyaluran ini sekaligus menjadi wujud komitmen PTK melalui program TJSL BerSEAdekah untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat gotong royong melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.(chi/jpnn)