jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan Monitoring dan Edukasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Energi Berdikari (DEB) Kariangau.

VP Legal & Relation PTK Amran Reza menjelaskan program ini berjalan sejak 2024 dan telah berkontribusi dalam ekonomi masyarakat hingga pengurangan emisi karbon sekitar 55 kg CO? per bulan.

PTK secara melakukan Monitoring dan Edukasi bagi masyarakat penggiat DEB Kariangau sebagai upaya menjaga keberlanjutan dampak program DEB tersebut.

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Program edukasi misalnya, menjadi penyegaran bagi Ibu-ibu Kariangau yang selama ini mengelola DEB untuk kebun hidroponik dan ikan budidaya, serta kegiatan lainnya.

"Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya. Untuk melihat efektivitas program ini, PTK melakukan kegiatan Monitoring dan Edukasi PLTS DEB Kariangau Tahap III dan memastikan manfaat program dan energi bersih dapat terus dirasakan oleh masyarakat," ujar Amran.

Amran menambahkan, pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTS juga memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan.

"Capaian ini menunjukkan pemanfaatan energi surya mendukung efisiensi operasional kegiatan masyarakat, serta berkontribusi positif terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Kami berharap program ini dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga lingkungan melalui pemanfaatan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," tutur Amran.

Melalui program Desa Energi Berdikari, PTK berupaya menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat dengan mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa.