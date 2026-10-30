Pertamina Trans Kontinental Raih 2 Penghargaan SDM 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) meraih penghargaan Top Human Capital Awards 2026 #5 Stars dan The Most Committed Top Leader on Human Capital 2026 untuk Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PTK, Eko Cahyadi.

Apresiasi dari lembaga Top Business dengan capaian 5 stars sebagai level tertinggi mempertimbangkan keselarasan pengelolaan sistem SDM yakni Human Capital Management System (HCMS) dengan strategi bisnis perusahaan, inovasi pengelolaan SDM atau human capital dalam mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan, serta adanya praktik HCMS yang dapat menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan lain.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi PTK untuk terus mengembangkan potensi Perwira. Di tengah transformasi dan pertumbuhan bisnis perusahaan, kami meyakini transformasi bisnis harus berjalan bersama transformasi SDM,” ujar Eko Cahyadi pada acara Puncak Penghargaan TOP Human Capital Awards 2026 pada Kamis (29/10).

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"Dengan adanya SDM yang kompeten, kepemimpinan yang kuat, dan kolaborasi yang solid, hal ini menjadi fondasi bagi PTK untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan," imbuhnya.

Eko mengungkapkan upaya PTK secara konsisten memperkuat pengelolaan human capital melalui pengembangan kompetensi, talent management, peningkatan produktivitas, penguatan budaya kerja, serta pemanfaatan digital untuk mendukung pengelolaan SDM yang semakin efektif.

Transformasi human capital tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi perkembangan bisnis PTK menuju pasar dan peluang bisnis baru, termasuk perkembangan industri maritim yang semakin mengedepankan sustainability dan green maritime business.(chi/jpnn)