Pertamina Trans Kontinental Raih 4 Penghargaan Marketeers Editor’s Choice Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) meraih empat penghargaan dalam ajang Marketeers Editor’s Choice Award (MECA) 2026.

PTK meraih penghargaan MECA 2026 untuk kategori Marine Shared Service of the Year, B2B Digital Service Innovative, Innovative Port Management Solution of the Year, dan Environmental Community Development Program of the Year.

Pencapaian ini menjadi apresiasi atas upaya PTK dalam memperkuat keandalan layanan maritim, mengembangkan inovasi digital, serta menjalankan program keberlanjutan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.

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Vice President Legal & Relation Amran Reza mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan dedikasi seluruh Perwira PTK dalam meningkatkan inovasi, kinerja serta pertumbuhan perusahaan.

“Empat penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja bersama seluruh Perwira PTK dalam menghadirkan layanan maritim yang andal, mengembangkan inovasi, dan menjalankan program keberlanjutan. Kami meyakini bahwa keunggulan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga kualitas operasional, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan serta pemangku kepentingan,” ujar Amran.

Amran menambahkan, keandalan layanan maritim menjadi kontribusi strategis PTK dalam mendukung industri energi.

Hal ini tercermin melalui penghargaan Marine Shared Service of the Year atas layanan Integrated Marine Service untuk pengoperasian Single Point Mooring (SPM) berkapasitas 320.000 DWT.

Layanan ini mencakup kesiapan kapal, sistem tambat (mooring), personel, dan dukungan operasional maritim guna menunjang distribusi minyak mentah dan produk hasil kilang serta menjaga keandalan rantai pasok energi nasional.