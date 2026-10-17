Pertamina Trans Kontinental Raih Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) meraih penghargaan Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026 dari Iconomics, pada Kamis (15/10).

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kepemimpinan keuangan yang strategis dan inovatif dalam mendukung kinerja, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, serta menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Direktur Keuangan dan SDM PTK Eko Cahyadi menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen PTK dalam memperkuat peran fungsi keuangan sebagai mitra strategis perusahaan.

Melalui pengelolaan keuangan yang adaptif, akuntabel dan berorientasi pada penciptaan nilai, PTK terus mendorong pengambilan keputusan bisnis yang efektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi PTK untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang baik, meningkatkan efisiensi, serta memastikan setiap keputusan bisnis memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini tentunya didukung oleh kolaborasi seluruh Perwira PTK dalam mewujudkan kinerja yang berkelanjutan,” ujar Eko.

Eko menegaskan, pengelolaan keuangan yang unggul tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja finansial, tetapi juga pada kemampuan mengoptimalkan sumber daya, pengelolaan risiko, tingkat kesehatan perusahaan, serta dinamika bisnis.

Untuk menjawab tantangan tersebut PTK terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan pengelolaan keuangan yang terukur dan berorientasi pada hasil, perusahaan dapat memperkuat efisiensi, menjaga kesinambungan operasional, serta mendorong penciptaan nilai tambah secara berkelanjutan.