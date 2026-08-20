Pertamina Trans Kontinental Salurkan Bantuan dan Dukung Penyaluran Energi di NTT
jpnn.com, REO - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) turut menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). ?
Langkah aksi cepat tanggap ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Group untuk hadir di tengah masyarakat.
Vice President Legal & Relation Pertamina Trans Kontinental Amran Reza menyampaikan empati serta kepedulian mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat di NTT.?
"Di tengah situasi sulit ini, fokus utama kami adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta pekerja PTK dan Pertamina Group. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dan membantu memulihkan kondisi secara bertahap," ujar Amran Reza dalam keterangannya, Kamis (20/8).
Bantuan PTK berupa kebutuhan hidup dasar terdiri dari makanan siap saji, sembako, perlengkapan medis dan obat-obatan, selimut, hingga kebutuhan balita seperti popok bayi.?Penyaluran bantuan dilakukan pada Rabu (19/8).
Bantuan diserahkan Port Officer Fuel Terminal (FT) Reo Marsha Fadil Nugraha kepada Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus di Posko Koramil 1612/Reo yang berjarak sekitar 1,8 km dari FT Reo.
Lebih lanjut, Amran juga menegaskan keandalan operasional perusahaan tetap terjaga di tengah situasi tanggap darurat ini.
Pertamina Trans Kontinental menyalurkan bantuan untuk bencana dan menjaga keandalan layanan maritim untuk mendukung penyaluran energi di NTT
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