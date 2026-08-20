Pertamina Trans Kontinental Salurkan Bantuan dan Dukung Penyaluran Energi di NTT

jpnn.com, REO - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) turut menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). ?

Langkah aksi cepat tanggap ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Group untuk hadir di tengah masyarakat.

Vice President Legal & Relation Pertamina Trans Kontinental Amran Reza menyampaikan empati serta kepedulian mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat di NTT.?

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"Di tengah situasi sulit ini, fokus utama kami adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta pekerja PTK dan Pertamina Group. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dan membantu memulihkan kondisi secara bertahap," ujar Amran Reza dalam keterangannya, Kamis (20/8).

Bantuan PTK berupa kebutuhan hidup dasar terdiri dari makanan siap saji, sembako, perlengkapan medis dan obat-obatan, selimut, hingga kebutuhan balita seperti popok bayi.?Penyaluran bantuan dilakukan pada Rabu (19/8).

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Bantuan diserahkan Port Officer Fuel Terminal (FT) Reo Marsha Fadil Nugraha kepada Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus di Posko Koramil 1612/Reo yang berjarak sekitar 1,8 km dari FT Reo.

Lebih lanjut, Amran juga menegaskan keandalan operasional perusahaan tetap terjaga di tengah situasi tanggap darurat ini.